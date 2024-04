Belve, Fagnani spiazza Lory Del Santo: "Mai fatto la escort?", cosa risponde

22 aprile 2024 a

Tra le Belve in onda martedì 23 aprile c'è anche Lory del Santo: alcuni passaggi dell'intervista a Francesca Fagnani per la prima serata di Rai sono stati anticipati ed emerge un ritratto senza filtri della showgirl e personaggio tv. Si parla anche della frequentazione con l'Avvocato per antonomasia, Gianni Agnell. Diceva che per lui rappresentavo la bellezza unita all’intelletto. Non tutti gli uomini vogliono una donna vicino solo per fare…, no? Alcuni vogliono una donna che possa rallegrare certi momenti. Io sono molto simpatica, arrivo, faccio le scene, con la mia voglia di dire ‘dai ce la farai!’”.A quel punto Fagnani scherza: “Lei diceva ‘dai ce la farai’ a Gianni Agnelli?”. “Certo, mi amava anche per questo”.

Del Santo racconta anche un episodio avvenuto a Parigi, quando un pretendente le ha rovesciato addosso 100 milioni di lire in banconote. L'intervistatrice chiede all'ospite se, in qualche un periodo della sua vita, abbia fatto la escort, insomma abbia incontrato uomini a pagamento. “La escort? Se intendi in quel senso….”, afferma un po' imbarazzata l'ospite. “Se riceveva in cambio della sua presenza un aiuto economico o dei regali”, chiarisce Fagnani. “No, mai. Non fa parte del mio carattere. Ho incontrato tanti uomini potenti, non ho mai chiesto niente, e non mi hanno mai dato niente” taglia corto Del Santo.

La showgirl ha poi raccontato la vicenda che l'ha portata per un breve periodo in carcere, poi scagionata: “Ho passato dieci giorni in carcere. Mi dissero che mi dovevano mettere a confronto con una super testimone e non mi potevano spiegare nulla finché non l’avessi incontrata. Finalmente ho avuto l’incontro, non mi ha riconosciuta e quindi tutte le accuse sono cadute”. Del Santo ha parlato anche del momento più drammatico della sua vita, la morte dei suoi due figli: “Sono morta, per questo non soffro”, ha detto. Come Anestetizzata", ha parafrasato Fagnani.