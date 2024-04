Fedez "è passato dalle stelle alle stalle": bordata clamorosa di Collovati

18 aprile 2024 a

Fedez, seduto sullo scomodo sgabello di Belve, ha ammesso che Chiara Ferragni sarà sempre la madre dei suoi figli e la donna più importante della sua vita. Pochi giorni dopo, però, il rapper è stato pizzicato in compagnia di Giulia Ottorini. I due sono stati fotografati mentre passeggiavano con alcuni amici fuori da un centro commerciale della California durante i giorni del festival Coachella. A dare credito a questo gossip anche un video TikTok che la content creator ha pubblicato poco dopo gli scatti e con una frase equivoca. “Quando avete una relazione segreta, ma ti ha salutata in pubblico. Che ansia”, ha detto. Un utente incuriosito ha chiesto esplicitamente: “Ma con chi hai una relazione segreta?”. Ottorini ha chiarito ogni dubbio: “Nessuno di famoso”.

Di questo si è parlato nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, il programma di informazione e di attualità condotto da Myrta Merlino. "Questa caduta dalle stelle alle stalle di Fedez non mi piace": sono state le dure parole pronunciate da Caterina Collovati. "Lo vediamo come un pulcino spennacchiato a Belve e poi va a Los Angeles e soprattutto si accompagna", ha spiegato. "Ti rendi conto?", ha domandato rivolgendosi alla padrona di casa. "Passare da Chiara Ferragni, la madre dei tuoi figli e una ragazza sana e per bene, passa a una ragazza coinvolta in una storia che non sappiamo come andrà a finire. E poi di una volgarità quando disse in tv 'Ho speso 30000 euro in quattro giorni' e fece vedere i contanti", ha concluso la giornalista.