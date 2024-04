Belve, il fuorionda di Pastorelli sui rapper: "Non la mettiamo che sono permalosi"

17 aprile 2024 a

Ilenia Pastorelli è stata una delle tre grandi protagoniste di Belve, il programma di interviste che tiene il martedì sera tutti incollati allo schermo della tv. Molti la conoscevano già: basti pensare alla straordinaria interpretazione nel film "Lo chiamavano Jeeg Robot". Altri, invece, hanno scoperto una naturale propensione a fare battute acute, di quelle che fanno ridere a crepapelle. Un racconto senza tanti filtri è quello che l'ospite ha offerto nel corso dell'ultima puntata della trasmissione. Poi, tra un aneddoto e una rivelazione, Pastorelli ha parlato anche dei rapper che spesso dominano le classifiche dell'attuale panorama musicale.

"Gli menano a questi. Se sentono le canzoni dei rapper, gli menano", ha detto l'attrice con marcato accento romano e riferendosi al fatto che spesso gli artisti parlino di vita difficile pur non sperimentandola veramente sulla loro pelle. "Non mi sembra che ci sia questa sofferenza", ha sottolineato Pastorelli, scatenando così una reazione incontenibile della conduttrice Francesca Fagnani. "Non la mettiamo questa che sono tutti permalosi": così ha tagliato corto l'ospite, che poi sorridendo ha aggiunto: "C'è una rabbia che non finisce più. Giuramelo".