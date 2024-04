Lory Del Santo sbugiarda Marcella Bella: "Non l'ho mai incontrata"

Francesco Fredella 17 aprile 2024 a

Rivelazione shock di Marcella Bella. Ospite di Francesca Fagnani a “Belve”, la cantante ha raccontato un aneddoto, parlando del marito Mario Merello, che ha sposato nel 1989. In risposta all’incalzante giornalista, che le ha chiesto quale fosse una “Belvata” fatta nella sua vita, la voce di “Montagne Verdi” ha risposto di averne fatte tante, soprattutto nei confronti delle donne che si sono avvicinate al marito. “Una volta ho mandato a quel paese Lory Del Santo. Io e mio marito eravamo in un teatro, lei è arrivata e si è quasi inginocchiata, per parlare all’orecchio di mio marito. Ho chiesto a Mario se la conoscesse e lui mi ha detto di non averla mai vista. Dopo una mezz’oretta è tornata e gli ha parlato ancora nell’orecchio” ha detto Marcella, ricordando di aver perso la pazienza e di non averci più visto, tanto da essersi tolta una scarpa, con l’intento di volerla tirare in testa alla regista. Dopo averla colpita forte sulla schiena, Marcella sostiene che Lory si sia girata per sentire cosa avesse da dirle e durante l’intervista rincara la dose, abbozzando un’imitazione dell’attrice. “Le ho chiesto se conoscesse mio marito e lei mi ha risposto di no” afferma la cantante. “A quel punto, la invitai ad andarsene senza guardarsi indietro”.

Immediata la smentita dell’attrice. “Ma io non so neanche chi è suo marito”, afferma decisa Lory Del Santo, raggiunta dopo la messa in onda dell’intervista. “Inoltre, posso affermare di non aver mai incontrato Marcella Bella. Me lo ricorderei” aggiunge la regista di The Lady. Incredula, dopo aver visto il video della trasmissione di Rai2, la Del Santo continua a focalizzarsi su ciò che per lei è un’assurdità: “Ma chissà che cosa si ricorda Marcella Bella! Non è vero ciò che dice, se lo fosse, me lo ricorderei. Sarà mica impazzita?”, ha concluso l’attrice, schietta come sempre ma al tempo stesso stupefatta di essere stata tirata in mezzo in una storia, che non ricorda assolutamente e che a parer suo, non è mai avvenuta.