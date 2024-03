Kate Middleton, "dal letto di convalescenza": spunta un nuovo retroscena

22 marzo 2024 a

Kate Middleton ha ripreso a lavorare. Questa è l'ultima notizia che filtra dagli ambienti vicini a Buckingham Palace. Sebbene una vera e propria tempesta si sia abbattuta sulla royal family, pare che Kensington Palace non sia disposto ad abbassare la guardia e ad ammettere le difficoltà del momento. La principessa del Galles, dopo l'intervento addominale e l’uscita dalla London Clinic, ospedale nel quale è stata ricoverata per 14 giorni fino al 29 gennaio scorso, non avrebbe mai perso il controllo sui suoi impegni e sul suo lavoro. Ad avvalorare questa tesi anche il New York Post, secondo cui la futura regina da “febbraio lavorerebbe anche dal letto”.

In realtà, già lo scorso gennaio la stampa britannica aveva anticipato che Kate Middleton sarebbe sì "scomparsa" per mesi, ma avrebbe anche continuato a lavorare lontano dalle scene pubbliche. "Dal letto di convalescenza continuerà a seguire il suo progetto Shaping Us per la prima infanzia", si leggeva sui tabloid. "La principessa del Galles sta lavorando da casa al suo progetto sull'infanzia Shaping Us", ha dichiarato ora al Telegraph un portavoce di William e Kate. Possibile che sia un buon segnale? Potrebbe. "Siamo stati molto chiari fin dall'inizio: la principessa del Galles sarà assente fino a dopo Pasqua e forniremo aggiornamenti solo quando ci sarà qualcosa di significativo", comunicavano dal Palazzo qualche tempo fa.