Kate e William, "reputazione distrutta": l'indiscrezione sulla prossima mossa

La salute di Kate Middleton ha interessato a tal punto che almeno tre membri dello staff della London Clinic, dove la principessa del Galles è stata operata all’addome lo scorso gennaio, sarebbero stati sospesi. Lo rivela il Mirror, secondo cui gli impiegati sono indagati e potrebbero potenzialmente affrontare azioni disciplinari per violazione dei dati personali ed essere accusati di un reato penale da parte del garante della protezione dei dati. Fatto, questo, che si aggiunge a un clima già teso. La futura regina, infatti, è finita nell'occhio del ciclone prima per la foto ritoccata e poi per il video spuntato in rete. Ma quali sono state le reazioni della royal family alla bufera?

Con Kate "sfondata la barriera della privacy": William "arrabbiato e deluso"

Secondo quanto scritto dall'esperta Rebecca English sul Daily Mail, William e Kate avrebbero perso la pazienza e sarebbero pronti a fare una dichiarazione pubblica per smentire tutte le false teorie che sono state fatte circolare nelle ultime settimane. Il futuro re, in particolar modo, non sarebbe attratto dall'idea di esporsi pubblicamente ma ci sarebbero "molte cose che vorrebbe dire". C'è di più. Per il principe del Galles "è stato difficile vedere la reputazione di sua moglie distrutta dal tribunale dell’opinione pubblica come lo era stata quella della sua defunta madre", ha confessato la giornalista.