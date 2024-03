Kate Middleton "felice e in salute": l'analisi che stempera i pettegolezzi

22 marzo 2024 a

Il video che ritrae Kate Middleton e il principe William intenti a fare la spesa al Windsor Farm Shop più che placare gli animi ha scatenato l'ultima corsa alle teorie più disparate. Appena il filmato ha fatto il giro del web, infatti, molti hanno iniziato a ipotizzare che non si trattasse della principessa del Galles e che la donna ripresa fosse una sosia. Al Sun sono arrivate le testimonianze di chi ha visto con i propri occhi la futura regina. "Era felice, rilassata e in salute", ha detto qualcuno. "Dopo tutti i pettegolezzi che ci sono stati ero sorpreso di vederli. Kate era a far spesa con William e sembrava felice, in forma. I bambini non erano con loro ma è un buon segno che lei stia bene abbastanza da fare un salto al negozio", ha riferito qualcun altro. Parole, queste, che però non hanno fermato chi vuole viaggiare con la fantasia e dare adito alle versioni dei fatti meno aderenti alla realtà.

Proprio per mettere un freno a questo gioco impazzito di supposizioni e ricostruzioni, Tmz ha scritto: "Per tutti gli scettici che potrebbero non credere al fatto che il filmato sia stato preso come è stato inoltrato a noi, abbiamo esplorato i metadati e non c’è alcun dubbio, la ripresa è stata effettuata sabato, proprio vicino alla residenza di Windsor del principe e della principessa del Galles. Quindi sì, è un video vero…e ora che vediamo [Kate] libera, sulle sue gambe, chiedetevi se questo soddisferà i teorici della cospirazione che hanno preso il controllo di TikTok".

Judi James, un'esperta di linguaggio del corpo, oltre a confermare che la figura del video sia davvero la principessa del Galles, ha anche spiegato che la scelta di uscire alla luce del sole e di andare in un luogo frequentato come il Windsor Farm Shop corrisponde a un tentativo e un bisogno di fare un passo in avanti verso la normalità. "Il linguaggio del corpo di Kate in questo primo avvistamento supera le aspettative. Rassicura e inoltre stronca in maniera netta i pettegolezzi che circolano sui social media", ha dichiarato. "Kate appare più che felice di essere vista, chiacchierando felicemente con suo marito…è la protagonista [nel video] e ciò implica che non abbia alcun desiderio di essere supportata o protetta mentre cammina davanti, girando il viso per parlare con William. L’ampia falcata e la postura del corpo la fanno apparire in salute e dinamica", ha aggiunto.