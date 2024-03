Iva Zanicchi, "ogni tanto succede anche a me": perché è saltato il concerto

21 marzo 2024 a

Il concerto di Iva Zanicchi in programma per venerdì 15 marzo al Teatro Alessandrino di Alessandria era stato "rinviato a causa di una forte raucedine della cantante". Lo aveva comunicato l'entourage dell'artista, sottolineando che "il concerto (prodotto da Top Agency e organizzato da Gruppo Anteprima) verrà recuperato in data 27 ottobre 2024". "I biglietti acquistati restano validi per la nuova data; eventuali richieste di rimborso possono essere effettuate presso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto", aveva aggiunto lo staff. Ospite a Prima di domani, la cantante è ripartita proprio da questo.

"Come stai Iva? Ho letto che hai dovuto annullare un concerto ad Alessandria": con questa domanda Bianca Berlinguer ha esordito in diretta dallo studio della trasmissione di Rete 4. "Mi è dispiaciuto tantissimo. Chiedo perdono a tutte le persone che erano in teatro. Ogni tanto anch'io perdo la voce. Ero afona completamente. Ancora non è la mia voce, sembra un trombone", ha spiegato Zanicchi usando l'arma dell'ironia. "Sta ritornando", ha aggiunto sorridendo.