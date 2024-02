È sempre Cartabianca, Zanicchi non si tiene sul reddito: "Vanno al Grande Fratello"

28 febbraio 2024 a

A È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, Iva Zanicchi si è schierata contro il reddito di cittadinanza. L'argomentazione della cantante si è basata su esempi concreti: "Credimi, vicino a casa mia hanno chiuso una pizzeria e un ristorante”, ha raccontato alla giornalista. “Hanno dovuto vendere perché non trovavano uno il cuoco e l’altro il cameriere. Il lavoro ci sarebbe, però non lo vogliono perché vogliono tutti andare al Grande Fratello e in televisione”: subito è arrivata la bordata in diretta. Osservazioni, quelle dell'eurodeputata di Forza Italia, che sono state subito contestate dal deputato del Pd Marco Furfaro e, soprattutto, da Andrea Scanzi. La firma del Fatto Quotidiano ha punto Zanicchi: “I testi di questo intervento glieli ha scritti Briatore?".

Prima delle scintille, però, Zanicchi si era espressa con rigore: "È un problema primario intervenire presso chi patisce, chi ha bisogno, chi non arriva alla fine del mese, chi ha malati in casa. Ci sono tante famiglie che hanno disabili. Il governo deve intervenire lì, dove ci sono famiglie bisognose vere”, ha detto. Non poteva mancare un parere sulle elezioni in Sardegna e sulla sconfitta del candidato del centrodestra: "Non sono facile le dichiarazioni che ha fatto Meloni, a me è piaciuta tantissimo", ha affermato riferendosi alla lezione che il premier ha dato alla sinistra, sdrammatizzando sulla partita persa. La politica a Sanremo? La cantante non ha usato giri di parole: "La politica è sempre entrata al Festival. È una manifestazione così seguita che qualcuno quando va ne approfitta per dire qualcosa e le proprie idee".