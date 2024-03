Kate Middleton, tutte le mosse per il contrattacco. Ma il rientro ritarda ancora

18 marzo 2024 a

a

a

Scossa dalla tempesta di folli voci scatenata dal ‘Kate-gate’ (la sua assenza dalla scena pubblica e poi la foto di famiglia ritoccata), la principessa del Galles medita il contrattacco: insieme al marito, William, vuole limitare i danni creati dallo scandalo. La prima tappa sarà probabilmente una nuova fotografia del figlio, il principe Louis, in occasione del suo sesto compleanno, il 23 aprile. William e Kate Middleton dovrebbero mantenere la tradizione di pubblicare una foto: nel passato spesso le ha scattate Kate, non è chiaro se sarà lei dietro l’obiettivo anche stavolta. Poi la principessa dovrebbe tornare in pubblico: potrebbe farsi vedere la domenica di Pasqua, unendosi alla famiglia per la tradizionale passeggiata a Windsor, verso la Cappella di St George. Ma il ritorno in scena vero e proprio sarà alla fine delle vacanze pasquali dei suoi tre figli, che rientrano alla Lambrook School il 17 aprile: ritorno in scena dunque non prima di metà aprile, quando Kate potrebbe anche parlare pubblicamente, per smentire le voci selvagge circolate sui media, tanto sulla sua salute che sul suo matrimonio.

"Mano senza anello e forse...": Littizzetto analizza la foto di Kate

A dare gli ultimi aggiornamenti su come stanno reagendo Kate e il principe William allo scandalo è The Sunday Times, forse il più paludato dei quotidiani britannici, molto legato al Palazzo. Il quotidiano - che ha sentito diversi ‘amici’ - scrive che la principessa è molto «scossa» dall’accaduto ma prosegue il recupero. Mentre il marito William ha come massima priorità proteggere «la bolla» famigliare che lui e Kate hanno creato nella loro casa a Windsor, l’Adelaide Cottage. «Dopo la scuola, sono solo loro cinque a casa, con Kate che prepara la cena, non una cuoca o una governante. Per sua stessa ammissione, William non è uno chef. Ciò che ha trovato particolarmente difficile nelle ultime settimane, dicono gli amici, è la sensazione che la ‘bolla’ della coppia sia minacciata e che sua moglie stia vivendo un po’ di quello che ha passato sua madre». «Gli amici aggiungono che la coppia è pienamente consapevole della recente copertura mediatica e (conoscono) le teorie complottistiche più stravaganti e pruriginose, circolate su di loro sui social media».

"Parlerà pubblicamente della malattia": Kate, la rivelazione degli insider

Voci e illazioni di ogni genere: che la principessa sia caduta in coma (se non morta...), che il loro matrimonio sia a rotoli, messo in crisi dai tradimenti di lui (l’indiziata è un’amica di lunga data, Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley). Ma nel turbinio di voci, nelle ultime ore è circolato sul web anche che la Bbc abbia messo in allerta le sue redazioni in vista di un annuncio estremamente importante da parte di Kensington Palace su Kate. Il ‘rumour’ non è stato confermato e anzi i dipendenti della Bbc dicono che non è vero. E il colpo furbetto lo ha fatto The Sun, nella sua edizione odierna. Il tabloid ha raccolto le voci di «testimoni» che dicono di aver avvistato la principessa nel weekend, nei pressi del castello di Windsor: era in un negozio di prodotti agricoli «felice, rilassata e in buona salute». Voci ma ancora una volta nessuna foto dopo la malattia e l'operazione all'addome.