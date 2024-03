Kate Middleton, sfottò di Zakharova: "Elezioni rubate? Trovata la principessa?"

18 marzo 2024 a

Il Cremlino ha annunciato il plebiscito. Vladimir Putin ha vinto con l'87,29% dei voti, il risultato più alto ottenuto da un presidente eletto nella storia della Russia. Ha usato il sarcasmo la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova per reagire al segretario alla Difesa britannico Grant Shapps che ha definito "rubate" le elezioni in Russia e ha consigliato al ministro di cercare Kate Middleton, la principessa del Galles, da metà gennaio scomparsa dalla scena pubblica. "Non abbiamo rubato loro nulla", ha denunciato Zakharova. "Non abbiamo dato loro quello che volevamo. Ecco perché sono furiosi", ha aggiunto. E poi si è chiesta: "A proposito, cosa succede con Kate Middleton? L’hai trovata? Cercala, Shapps", ha detto. Parole, queste, che hanno tutto il sapore di uno sfottò.

Effettivamente tutti si domandavo che fine abbia fatto la futura regina. Dopo la comunicazione di Kensington Palace, che ha fatto sapere dell'avvenuto intervento addominale, il popolo britannico ha perso tracce di Kate. Da quel momento, sebbene a Palazzo avessero chiesto riservatezza, i tabloid si sono scatenati, alimentando voci e teorie di ogni genere. Secondo una notizia di oggi, tuttavia, la principessa del Galles sarebbe stata avvistata mentre faceva la spesa e starebbe bene. "Stava facendo shopping com WIlliam, sembrava felice e stava bene. I bambini non erano con loro, ma è un buon segno che fosse abbastanza in salute da fare un salto a fare shopping", hanno detto al Sun.