Kate Middleton, prima uscita: "Felice e sta bene". Ma un dettaglio alimenta i sospetti

Stavolta non c'è nessuna foto, pubblicata, ritoccata o rubata, ma le parole che alcuni testimoni hanno rilasciato al tabloid britannico Sun: la principessa Kete Middleton si è fatta vedere in pubblico. "Ha mosso i primi passi verso il ritorno agli impegni ufficiali con una visita al suo spaccio agricolo preferito"; scrive il giornale britannico che racconta l'uscita poco distante la sua casa di Adelaide Cottage a Windsor. Chi l'ha incrociata l'ha trovata "felice, rilassata e in salute". I fatti sono avvenuti sabato scorso.

Uno dei presenti, citato dal Sun, spiega: “Dopo tutte le voci che circolavano sono rimasto sbalordito nel vederli lì". Kate era con il marito, il principe William, ma senza i figli. "Stava facendo shopping com WIlliam, sembrava felice e stava bene. I bambini non erano con loro, ma è un buon segno che fosse abbastanza in salute da fare un salto a fare shopping", commenta un altro testimone.

Kate era stata vista l'ultima volta in pubblico il giorno di Natale e non ha svolto impegni ufficiali da quando è stata operata a gennaio all'addome. Le speculazioni sulle sue reali condizioni di salute hanno lasciato la famiglia reale "devastata"; ricorda il tabloid. Questo "avvistamento" potrebbe spegnere le voci più drammatiche e insinuanti, anche se l'assenza di foto potrebbe al contrario alimentarle. Si vedrà. Intanto ieri ci sono state notizie incoraggianti sulla malattia di re Carlo. Il sovrano che sta ricevendo cure per il cancro, ha trascorso il fine settimana nella sua casa di Highgrove nel Gloucestershire.