Kate, William e l'altra: il gossip inedito lascia di stucco Myrta Merlino

15 marzo 2024

Come sta davvero Kate Middleton? La foto ritoccata della principessa del Galles con i figli è un errore in buona fede o sotto c'è dell'altro? I tormenti della Corona britannica sono al centro della puntata di venerdì 15 marzo di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5. Tra gli ultimi gossip rilanciati dai tabloid c'è quello che vede il principe William impegnato in una relazione extraconiugale con un'altra donna, Rose Hanbury, ex modella e moglie del marchese di Cholmondeley. Cosa c'è di vero e cosa dicono gli "spifferi" dei palazzi inglesi? Jane Alexander, che ha nobili origini provenendo da una famiglia dell'aristocrazia anglo-irlandese, ha più di un dubbio. "La cosa che a me lascia perplessa è che Rose è sposata con un uomo strepitoso, bello come il sole. D'accordo, ha 23 anni più di lei ma è bellissimo", afferma l'attrice che da anni vive a Roma.

Alexander rilancia poi delle voci, note tra i ben informati della monarchia inglese, che hanno del clamoroso. "Ci sono dei rumors, lui potrebbe avere un amico speciale a Parigi...", afferma l'attrice che lascia a bocca aperta la conduttrice. "Così dicono - continua Alexander - ma ciò non toglie che io non lascerei mai lui per mettermi con William, a meno che non voglia diventare regina...", è il ragionamento che scatena il dibattito nella trasmissione.

Tornando a Kate, il famoso truccatore dei Vip Diego Dalla Palma spiega che la principessa del Galles "non uscirà di scena, si prenderà la rivincita perché ha il coltello dalla parte del manico". In che senso? Il bivio è drammatico: "Se è malata, e la malattia è grave e la porterà alla morte, avremmo un'altra Evita Peron. Se invece non è malata e sparisce perché c'è un'altra, William diventerà il principe più impopolare e detestato del mondo", è il commento di Dalla Palma.