Kate e la foto ritoccata, gelo di Harry e Meghan: "Annientati", veleni e smentite

È finito il silenzio del principe Harry e della moglie Meghan Markle per il cosiddetto Kate-gate, l'incidente della foto ritoccata che ha gettato nuove ombre sulle reali condizioni di salute della moglie di WIlliam. I duchi di Sussex, a dire il vero, sono intervenuti per smentire una frase o comunque un atteggiamento a loro attribuito da una fonte anonima citata dal New York Post.

Sul sito di gossip Page Six che fa parte della galassia del quotidiano americano "fonti vicine" a Harry e alla moglie in relazione alla foto editata spiegano che "questo non è un errore che Meghan farebbe mai". I Sussex sarebbero stati “annientati” se avessero distribuito segretamente immagini photoshoppate di se stessi e della loro famiglia, hanno ribadito le stesse fonti secondo cui non valgono le "stesse regole" per entrambe le coppie.

Il principe Harry e Meghan Markle hanno tuttavia preso le distanze tramite il loro portavoce da queste affermazioni. Un portavoce della Archewell Foundation della coppia ha detto a Newsweek : "Per quanto riguarda Page Six, questo non è venuto da noi". Certo, commenta lo stesso Newsweek, è possibile che le citazioni provenissero da qualcuno legato a Harry e Meghan e riguardassero una sua interpretazione personale anche se la fonte non era ufficialmente autorizzata a parlare a nome dei duchi. In ogni caso, non sono arrivate parole di supporto o vicinanza.

Comunque sia, i tabloid britannici oggi calcano la mano sulla distanza crescente tra le famiglie dei due figli della principessa Diana. Questa sera infatti ci sarà una cerimonia per Lady D in cui interverranno entrambi i fratelli. Ma il collegamento video di Harry inizierà soltanto dopo che WIlliam avrà lasciato l'edificio.