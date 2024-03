Kate Middleton, il gossip sulla sparizione: "Con chi l'ha tradita William"

14 marzo 2024 a

a

a

Non solo le condizioni di salute incerte dopo l'operazione all'addome, ma dietro la "sparizione" di Kate Middleton ci sarebbe anche altro. La principessa del Galles non appare in pubblico dal Natale del 2023 e il tentativo di tranquillizzare l'opinione pubblica con una foto social si è rivelato un boomerang: lo scatto, che si è scoperto essere stato fotoritoccato, ha accresciuto i dubbi sulle sue condizioni di salute. Come riporta Vanity Fair, in queste ore tornano alla ribalta le voci di un presunto tradimento del marito, il principe William.

Lady Rose Hanbury: Who is the Marchioness of Cholmondeley? https://t.co/H3PUXAuvIe pic.twitter.com/GF0pb6tcUW — The Independent (@Independent) March 10, 2024

Il principe del Galles avrebbe un flirt con un adnna di sangue blu, Rose Hanbury, ex modella e marchesa di Cholmondeley. Già in passato era stata indicata dal gossip come amante di William. A rilanciare il gossip anche una battuta di Stephen Colbert, durante il suo The Late Show sulla Cbs. Hanbury è sposata con marchese di Cholmondeley, di 23 anni più anziano, con cui ha avuto tre figli. Si parla di una vicinanza sospetta con William dal 2019 ma i tabloid non hanno mai portato prove concrete. I marchesi vivino a poca distanza dalla residenza di campagna dei principi, Anmer Hall. Kate e Rose erano molto amiche ma secondo quanto riportato le due avrebbero troncato i rapporti da tempo.