Kate Middleton "gettata nel tritacarne" e William "non un gentiluomo"

Non si placa la polemica sollevata dalla foto modificata e pubblicata da Kate Middleton. Le agenzie di stampa avevano notato fin da subito le anomalie dello scatto e hanno portato la regina del Galles a fare mea culpa. Intanto nessun dettaglio filtra sulle sue condizioni di salute. Dopo l'intervento all'addome, Kensington Palace ha chiesto riservatezza e ha assicurato che maggiori informazioni verranno fornite a tempo debito. Si vocifera anche di una presunta crisi di matrimonio con il principe William. Voci, queste, che però non hanno per ora trovato conferma. Sul caso si è espresso un redattore del Daily Mail.

Un tradimento dietro la sparizione di Kate: il gossip dopo il foto-gate

Richard Eden, nell'episodio di ‘Palace Confidential’, ha sostenuto senza paura di smentita che, a suo avviso, né i fan né gli ufficiali di Buckingham Palace si sono comportati correttamente con Kate. "È stata posta sotto molta pressione dalle persone che dicevano ‘vogliamo una foto, vogliamo vedere come sta, diteci come sta’. E finalmente Kate pubblica una foto, scattata dal principe William, come viene messo in chiaro, ed ecco che viene gettata nel ‘tritacarne mediatico’", ha dichiarato il giornalista, che non ha risparmiato una critica severa a William: "Non è stato un vero gentleman nel lasciare che la colpa venisse data a Kate. È lui ad aver scattato la foto".

Kate "la preferita", ma pesano le ombre della foto ritoccata

Un’accusa che viene ribadita anche dalla collega Liz Jones: “Nessuno sta bullizzando Kate, chiunque con un minimo di sensatezza darebbe la colpa al Palazzo”, ha detto. Richard Eden, poi, ha espresso il suo dubbio sulla foto manipolata, ipotizzando che a metterci mano non sia stata la principessa. “Sembra che forse qualcuno sia venuto per sistemarle i capelli, il trucco e altre cose del genere... se è stato mandato un parrucchiere, poteva essere mandato anche un fotografo”, ha aggiunto.