Kate Middleton "la preferita", ma pesano le ombre della foto ritoccata

14 marzo 2024 a

a

a

Il nome di Kate Middleton rimbalza da un sito all'altro. Quella che doveva essere la foto dei chiarimenti è diventata la foto dei dubbi e, addirittura, delle congetture. In occasione della festa della mamma, la principessa del Galles ha pubblicato uno scatto che la ritrae con i suoi tre figli, ammettendo dopo la bufera di averla ritoccata. Qualcuno ha apprezzato la sincerità della futura regina, qualcun altro invece ha reputato la mossa irrispettosa. In ogni modo l'immagine è diventata un vero e proprio caso e ha fatto discutere molto. Possibile che contribuirà a un ipotetico crollo di consenso? Intanto, secondo un sondaggio condotto prima della controversia, Kate è il membro preferito della famiglia reale britannica. È quanto emerge dall'analisi condotta da Ipsos Uk per il quotidiano "Evening Standard". Oltre il 38 per cento dei cittadini britannici ha indicato la principessa del Galles come la reale più apprezzata.

"Meghan non lo avrebbe mai fatto", veleni reali tra fratelli e cognate

La futura regina è seguita dal principe William, 36 per cento, poi dalla principessa Anna, 26 per cento, e da re Carlo con il 23 per cento. Sulla questione della foto e sulle polemiche da essa scatenate si è espressa anche la Casa Bianca, che ha augurato una pronta guarigione alla britannica Catherine, principessa del Galles, e ha detto che rispetterà la sua privacy dopo che una foto reale manipolata ha scatenato un torrente di speculazioni sulla sua salute. "Non ho parlato con il Presidente Biden di Kate Middleton", ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in viaggio con i giornalisti e il Presidente Biden per la sua campagna elettorale. "Le auguriamo una pronta guarigione. Ha chiesto privacy, la sua famiglia ha chiesto privacy e sicuramente la rispetteremo", ha aggiunto Jean-Pierre a bordo dell’Air Force One.