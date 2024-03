Riforma del fisco, Cerno da Berlinguer: "Furbetti? Ecco qual è la vera divisione"

14 marzo 2024 a

La riforma del fisco, che Giorgia Meloni ha presentato con orgoglio, sta infiammando il dibattito politico. "Non è solo un ammasso di regole, ma uno dei perni attorno ai quali ruota il tessuto economico della nazione, uno degli strumenti attraverso i quali lo Stato può prosperare, mettendo le aziende nelle condizioni migliori per produrre ricchezza", ha ricordato la premier. A Prima di domani, il talk-show di approfondimento giornalistico, la conduttrice Bianca Berlinguer ha posto un interrogativo secco ai suoi ospiti: "Cartelle rateizzate: favore agli evasori?". La prima a prendere la parola è stata l'esperta del mercato del lavoro Emiliana Alessandrucci. "L'agenzia delle entrate ti manda un avviso bonario. In quel caso tu puoi rateizzare, ma se tu lo cestini perché non vuoi pagare le tasse. Io non sono d'accordo che quello vada facilitato perché è un furbetto". A questo punto è intervenuto il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno: "Non è un furbetto. La divisione in questo Paese non è avvenuta tra chi si autodenuncia e chi viene trovato. È avvenuta tra chi cerca di non farsi trovare, quindi non ha beni intestati, ha soldi in giro e scappa, e chi quando lo trovi ha una casa intestata, un'azienda intestata e i mezzi intestati", ha detto.

"Dal 2008 questo Paese, non avendo distinto chi può e chi non vuole, ha fatto chiudere aziende che avevano ordinativi e non avevano pagato le tasse perché erano entrati in crisi e sta ancora cercando quelli che avevano portato soldi in giro. La divisione è ancora diversa: chi si autodenuncia è bravo e deve avere uno sconto in più, chi viene trovato con i beni intestati è comunque bravo in questo Paese. Se vogliamo l'Italia dei grandi e dei dischi rotti, quella non esiste. Vedo colossi che non pagano le tasse e quando sono troppe vanno a pagarle in altri Paesi. Vedo i cittadini italiani che pagano tutto loro. Ben venga che si cominci a distinguere in altro modo", ha aggiunto Cerno.