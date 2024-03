Tg4, Cerno contro il green deal europeo: "Ambientalisti utili idioti"

13 marzo 2024 a

Il green deal che viene da Bruxelles colpisce anche pollai e allevamenti di maiali che verranno equiparati a vere e proprie industrie. E per questo potranno essere sanzionati in nome della nuova direttiva sulle emissioni industriali che verrà estesa anche al settore zootecnico in caso di allevamenti con più di 350 maiali o 300 galline. Se n'è parlato durante l'edizione del Tg4 del 13 marzo. In collegamento c'era il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, che ha messo in evidenza il paradosso di politiche europee incomprensibili che metteranno in ginocchio le piccole aziende.

"Ci sono due questioni surreali che dovrebbero essere scontate - ha detto Tommaso Cerno - La prima: un'Europa che dice che uno che ha trecento galline in pratica è come un'industria è un'Europa che vive fuori dalla realtà. Che è esattamente la sensazione che abbiamo quando sentiamo i provvedimenti che arrivano. Che sembrano tutto tranne quello che serve per uscire da questa situazione di crisi in cui viviamo. Secondo: questi ambientalisti che sono convinti di salvare il mondo sono, invece, lo strumento, gli utili idioti delle multinazionali perché è evidente che questa cosa stenderà tutto ciò che c'è di buono e cioè i piccoli allevamenti curati, dei prodotti bio, per favorire l'acquisizione in massa da parte dei colossi industriali che pagano le tasse non si sa dove, non si sa a chi e che poi arrivano sulla tua tavola attraverso altri regolamenti per cui noi buttiamo via le nostre pecore perché dobbiamo far entrare quelle della Romania. Cioè esattamente il contrario di quello che serve oggi all'Europa per diventare qualcosa di nuovo".