Piazzapulita, bufera per le risatine di Formigli e Serra agli insulti a Casalino

Nella puntata di giovedì 7 marzo di Piazzapulita vanno in onda gli insulti omofobi e non solo del "re delle bancarelle" Augusto Proietti all'indirizzo di Rocco Casalino, opportunamente "bippati", ma la reazione del conduttore Corrado Formigli e del suo ospite, il giornalista Michele Serra, hanno scatenato vibranti proteste. La storia è nota e riguarda la denuncia dell'ex portavoce di Giuseppe Conte sulle presunte irregolarità delle bancarelle di piazzale Flaminio, dove Casalino si è da poco trasferito. Proietti nei giorni scorsi si è scagliato contro Casalino in una serie di video carichi di insulti, mandati in onda ieri sera. "Durante la trasmissione PiazzaPulita su La7 di ieri sera Corrado Formigli e Michele Serra, ridevano e parlavano di buonumore dopo gli epiteti ’fro**o' a Casalino da parte del venditore ambulante, come visibile nel video. A questo punto mi domando, se l’ambulante avesse offeso una donna o un migrante, avrebbero reagito con ’buon umore' e risate?", domanda Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale.

A cosa si riferisce Marrazzo? A un certo punto del video Proietti fa un gestaccio, che viene "frizzato" in un fermo immagine sui maxischermi presenti in studio. A Formigli scappa una risata: "Come cataloghi questo video?", chiede allora al giornalista di Repubblica. "Intanto il tasso di buonumore sale alle stelle"; replica Serra. Una battuta che fa infuriare Marrazzo. "Ricordo che oggi offese simili a quelle fatte dall’ambulante, per chi ha un differente colore della pelle o appartiene ad una religione, sono reato; per noi Lgbt+ non è ancora reato, ma ci aspettiamo da chi sostiene i nostri diritti che non rida come gli amici dei bulli, che tutti noi Lgbt+ abbiamo subito almeno una volta. Ovviamente sono aperto in qualsiasi momento ad un confronto con Formigli e Serra", si legge nella nota.