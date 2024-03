Piazzapulita, "sei manipolabile": Telese-Trocchia, che rissa sul dossieraggio

08 marzo 2024 a

Puntata a nervi tesi sul caso dossieraggio quella di giovedì 7 marzo di Piazzapulita, il talk condotto da Corrado Formigli su La7. I commenti e le analisi sull'inchiesta della Procura di Repubblica per gli accessi illeciti alle banche dati dell'Antimafia e non solo scatenano un duello tutto giornalistico tra Luca Telese e Nello Trocchia, firma del Domani e indicato per concorso con il finanziere Pasquale Striano. Nel corso della puntata il giornalista Mediaset commenta uno degli scenari investigativi. Insomma, un conto è se delle informazioni ottenute illecitamente sono state date ai giornalisti a loro insaputa, un'altra è se i giornalisti avessero chiesto di indagare su personaggi sapendo come venivano fatte le ricerche. SI tratta di un "arbitrio", afferma Telese nel suo ragionamento che poi dice Trocchia: "C'è un altro arbitrio, che è quello della tua fonte che ti manipola".

Questa considerazione fa infuriare il giornalista del Domani: "Ma come ti permetti?= Non siamo mai stati manipolati", sbotta. "Ma io mi permetto di dire quello che voglio e non alzare la voce", ribatte Telese. L'altro argomenta che "non siamo buca delle lettere, facciamo delle inchieste", a quel punto Telese sbotta: "Devi stare zitto, se non riesci neanche a capire che sei manipolabile...". La discussione tracima, tanto che deve intervenire Formigli: "Non siamo al bar del far west".