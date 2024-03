PiazzaPulita, anche Todde promuove Meloni: "Ha intelligenza politica"

Christian Campigli 08 marzo 2024 a

Un complimento, una valutazione positiva, se espressa da un avversario vale doppio. Una regola aurea in politica, confermata dal neo governatore della Sardegna, Alessandra Todde. L'esponente grillina è stata ospite della trasmissione televisiva PiazzaPulita, su La7. E ha parlato anche dell'attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “No, non la invidio, ma le riconosco delle qualità. Lei è sicuramente una persona che è in politica da tanto tempo, quindi ha sicuramente intelligenza politica. Io me la ricordo come ministro di Silvio Berlusconi, quando era più giovane. Nel tempo, comunque ha saputo mettere insieme leadership nel suo partito. Questo glielo riconosco senza dubbio”.

Durante l'intervista con Corrado Formigli si è parlato anche dei motivi che hanno spinto la Todde ad abbracciare la causa grillina. “Sono entrata nel Movimento Cinque Stelle, perché mi ha permesso di vedere una classe politica che interpretava un cambiamento reale rispetto ad altri contesti che lo rappresentavano molto meno. Dove si è mai visto che una persona entri in un contesto politico senza aver mai fatto politica prima?”. Infine, il discorso è caduto sulle elezioni sarde e sulle conseguenze di quell'esperienza a livello nazionale. “Renato Soru ha preso 60mila voti. Fossimo stati uniti, probabilmente, non ci sarebbe stata partita. Io sono molto orgogliosa del risultato, abbiamo dimostrato che una coalizione, se è credibile, nel campo progressista, può raggiungere un risultato positivo. Quello che è stato fatto in Sardegna è anche un segnale importante a livello nazionale. Una coalizione, se credibile, è l'unica alternativa a questa destra che ci governa”.