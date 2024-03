Meteo, “inevitabile peggioramento”. Sottocorona, quando arriva la nuova perturbazione

06 marzo 2024 a

Perturbazioni una dopo l’altra sull’Italia. Ma cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi giorni dal meteo? Le previsioni del tempo di La7 sono affidate al meteorologo Paolo Sottocorona, che con la carta che mostra tutti i cieli europei fa già capire quale sarà l’andazzo a breve termine: “Le nuvole sull’Italia ci sono, quelle sul centro-sud si vedono appena perché sono basse e hanno una temperatura simile a quella del suolo. Un po' più consistenti sono quelle presenti al nord e soprattutto, a proposito di brillantezza delle nuvole, ci sono delle nuvole molto bianche, con questo arco col piccolo vortice, tipico proprio di una struttura invernale e di una certa consistenza. E come al solito seguita da aria fredda. È lontana? Non tanto, abbiamo già visto altre volte che da quella posizione sull'Italia volendo non ci mettono tanto le perturbazioni”.

Sottocorona prosegue poi con le previsioni giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, mercoledì 6 marzo, quella nuvolosità al nord dà delle piogge localmente moderate, al momento non c'è molto, ma ci possono essere in giornata, con un'ipotesi di qualche fenomeno più intenso sul Friuli Venezia Giulia. Poi dalla Toscana, al Lazio, l'Umbria qualche pioggia al più moderata, più deboli quelle che possono riguardare il resto del sud e delle isole, ma qui e là al sud ci sono anche delle schiarite, qualche schiarita c'è anche sul Piemonte e sulla Valle d’Aosta. Questa situazione come evolve in attesa di questo ormai inevitabile peggioramento? Nella giornata di domani, giovedì 7 marzo, si attenua un po' tutto. Restano delle piogge sul nordest, fra deboli e moderate, ci sono già delle schiarite, qualche precipitazione un po' più consistente al sud, Campania, Calabria, Basilicata, in parte la Puglia, però per il resto è tutto piuttosto tranquillo. A ovest non si intravede nulla. Ma nella giornata di venerdì 8 marzo torna arriva quella perturbazione su tutti i settori più occidentali. Il tempo peggiorerà nel corso della giornata, con fenomeni localmente intensi, più deboli quelli che potranno raggiungere il resto del nord e soprattutto il centro, il sud, con qualche pioggia o soltanto nuvole. Però è qualcosa che sta arrivando e quindi - sentenzia l’esperto meteo - il tempo cambia nuovamente”.

Ultimo focus è quello sulle temperature massime: “Quelle di oggi segnano qualche valore relativamente basso rispetto a ieri, qualche calo c’è, che può riguardare Liguria, Appennino Tosco-Emiliano, zone del centro, con valori che potrebbero restare abbastanza bassi. Ovviamente al sud qualcosa in più c’è, però che c'è anche qualche zona della Calabria o della Sardegna in cui i valori non sono elevati. Questo calo per oggi era in qualche modo previsto, ma cosa succede nella giornata di domani? - si domanda Sottocorona, che spiega cosa accadrà -. Un recupero al nord sul Medio-versante tirrenico, diminuzioni al sud, dove ci può essere qualche pioggia in più, non sono crolli delle temperature, abbiamo a che fare con valori non molto lontani dalla normalità per questo periodo dell’anno”.