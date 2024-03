Pomeriggio5, Giuliacci e il clima impazzito: colpa della fusione dei ghiacci polari

05 marzo 2024 a

Il clima impazzito, soprattutto alla luce degli ultimi nubifragi e valanghe a seguito di giorno molto piovosi dopo quelli con temperature ben sopra la media, viene analizzato in compagnia di Mario Giuliacci nel corso della puntata del 5 marzo di Pomeriggio5. Myrta Merlino, padrona di casa del programma di Pomeriggio5, interroga il meteorologo, che risponde così: “Del tempo se ne parla sempre, se incontri qualcuno in ascensore ci parli del tempo se non la conosci, in genere se ne parla male. Abbiamo avuto un inverno molto caldo fino a 20 giorni fa, per colpa della fusione dei ghiacci polari, potrei dimostrare, come fisico, che la fusione dei ghiacci polari causa una reazione a cascata che fa sì che la fascia di anticicloni tra i 30 e i 40 gradi latitudine, di cui fa parte anche l’Anticiclone delle Azzorre e quello Africano, vengono rinforzati”.

"Treno di perturbazioni": Giuliacci indica le giornate nere

“Con vengono rinforzati intendo dire che – spiega il colonnello Giuliacci - si allungano di più ad alte latitudini e quindi abbracciano tutta l’Italia. Qualche volta l’Anticiclone Africano è arrivato fino a Francia e Germania. Ora resistono un mese intero, non una settimana come era una volta. Quasi due mesi addirittura, visto che tra gennaio e la metà di febbraio c’è sempre stato in mezzo l’Anticiclone Africano”.