Barbara d'Urso, ipotesi ritorno in Rai: "Quando andrà in onda"

La voce è di quelle che fanno girare la testa. L'ex prima donna Mediaset, Barbara D'Urso, potrebbe fare ritorno in Rai. Nonostante i vertici della televisione pubblica abbiano in più occasioni chiuso le porte all'eventualità, la voce viene nuovamente rilanciata dal sito di Davide Maggio che assicura come il progetto "stia girando al settimo piano di viale Mazzini". Ma di che si tratta?

Il programma che ronza nella testa dei dirigenti della Rai sarebbe un programma di prime time che dovrebbe andare in onda il sabato sera su Rai 1 e ricalcare un po' il modello di "Carramba che sorpresa". In questo modo, D'Urso sarebbe messa in contemporanea con la corazzata di Maria De Filippi che è attualmente la regina incontrastata del prime time più prestigioso di Canale 5. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e se alle voci seguiranno i fatti.