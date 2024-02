Domenica In, Barbara d'Urso da Mara Venier: "Cosa succederà in tv"

Francesco Fredella 27 febbraio 2024 a

a

a

Barbara d'Urso torna in tv? Pare di sì. L'indiscrezione di queste ore, lanciata da TvBlog, è legata alla d'Urso che potrebbe andare come ospite dalla Venier. Per la verità, la regina della domenica l'ha invitata molti mesi fa, adesso sarebbe arrivato l'ok: la d'Urso non ha vincoli contrattuali con Mediaset, il contratto è scaduto il 31 dicembre scorso. Attesa per la puntata di Domenica in, da sempre campione di ascolti. Cosa racconterà la d'Urso? Innanzitutto, si tratta di un grande momento di televisione: la d'Urso e la Venier sono due grandi donne del piccolo schermo, due grandi professioniste che da tantissimi anni raccontano l'Italia. Sono anche due grandi amiche: la prova del nove sarà proprio l'ospitata della d'Urso da zia Mara. Non prendete impegni, lo share sale alle stelle sicuramente.

"Non eri solo...", il gossip di Mara Venier spiazza Massimo Giletti

Dopo oltre vent'anni in tv a Mediaset, la d'Urso torna in Rai (dove aveva lavorato con Pippo Baudo). Per lei, da mesi, è finito un ciclo: dall'inizio della stagione tv 2023-2024 Pomeriggio5, programma cucito su misura addosso a lei, è stato affidato a Myrta Merlino. Un grande cambiamento, voluto a quanto pare da Mediaset. La d'Urso, dopo la scadenza del contratto, non ha parlato con nessuno. Zero interviste. Solo teatro, amici e viaggi. Romperà il silenzio, a quanto pare, dalla Venier.