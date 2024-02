Porro incredulo, cosa scappa a Ferragni sul pandoro: "Non hai ancora capito?"

Alice Antico 24 febbraio 2024 a

Inutile dirlo: Chiara Ferragni, qualsiasi cosa decida di fare nella sua vita, diventa il centro del gossip e la protagonista indiscussa delle critiche. Anche Nicola Porro, che si è sempre schierato dalla parte dell’imprenditrice, ha avuto da ridire questa volta. “Sapete quante volte ho difeso Chiara Ferragni, per esempio quando circolava la fake news secondo cui lei pagava solamente l’1,6% di tasse. Ma leggendo la sua intervista al ‘Corriere della Sera’, mi sono messo le mani nei capelli”, ha esordito in un articolo sul suo sito. “Ma come le viene in mente, dopo essere stata beccata ad usare la beneficenza come incentivo alle vendite, di dire 'vabbè, ma meglio di niente facevo'? Allora non hai ancora capito cosa la gente pensa di quelle stro***te ipocrite che avete fatto?”, ha tuonato poi il giornalista.

Porro ha parlato anche di ‘chi sta dall’altra parte’, cioè i giornalisti, sui quali ha rivolto una riflessione: “Io non prendo mai in giro i giornalisti perché capisco le difficoltà che ci siano nell’intervistare persone come la Ferragni. Però questa domanda io non posso perdonarla". La domanda a cui Porro si riferisce è: “Senza la beneficenza, le sue società avrebbero incassato di più?”. “La risposta è forse peggio della domanda”, ha detto poi Porro, riferendosi alla risposta di Chiara Ferragni: “Probabilmente, un pochino sì. Ma l’importante era fare la donazione”. Per questo, poi, Nicola Porro ha fatto il punto della situazione: “Lei ha preso un milione per quella roba lì e di questo milione si è scoperto che in beneficenza sono andati giusto 50mila euro che tra l’altro ha pagato Balocco. Quando poi i giornalisti chiedono alla Ferragni se senza l’incentivo della beneficenza le sue società avrebbero incassato di più lei dice ‘probabilmente sì’”. Ed ha concluso provocatoriamente: “Ma voi vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Dico ai suoi amici: fatela parlare il meno possibile, ne va del suo bene!”, ha concluso.