Chiara Ferragni "trasformata in Madre Teresa", l'intervista scatena il Codacons

Continua a tuonare contro la stampa e l'informazione il Codacons, da mesi sulle barricate sul caso dei pandori by Chiara Ferragni, senza contare l'ormai mitologica guerra legale con il marito Fedez. L'associazione di consumatori dopo aver annunciato una diffida nei confronti di Fabio Fazio che ospiterà domenica 3 marzo l'imprenditrice e influencer a Che tempo che fa, sul Nove, punta il dito sull’intervista odierna al Corriere della Sera. "È una cosa gravissima, rappresenta un degrado del giornalismo italiano che lascia perplessi e basiti, perché noi tutori dei consumatori nell’informazione e nella stampa crediamo molto", afferma il presidente Carlo Rienzi in una dichiarazione all’Adnkronos. "L’intervista è proprio l’anteprima di quello che succederà durante la trasmissione di Fazio, di cui noi abbiamo chiesto la sospensione ed il sequestro", tuona Rienzi.

L'associazione di consumatori lamenta la "difesa di un incriminato di gravi reati". "La Ferragni continua a dire che tutto il marcio venuto fuori sul pandoro-gate vada riassunto in un ’errore di comunicazione' e che nel cartiglio che lei fece mettere sul pandoro non vi sarebbe scritto che il ricavato sarebbe andato in beneficenza, quindi sarebbe in perfetta buona fede". Ricostruzione respinta da Rienzi che ha depositato esposti nelle varie procure.

Tornando all’intervista, Rienzi dice: "Non mi stupisco della posizione della Ferragni che si deve difendere giustamente, il problema è la gestione del dovere di un editore e due giornalisti di fornire informazioni complete, corrette e non di parte specie laddove vi sia un processo penale in corso ed un giudizio amministrativo pendente", e prevede che da Fazio si teme "la stessa vergognosa presa in giro degli italiani". Insomma, Ferragni è stata già "trasformata in Madre Teresa" di Calcutta, attacca il Codacons.