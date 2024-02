Giuseppe Cruciani fuori dal coro sui Ferragnez: "Pazzi", contro chi si scaglia

24 febbraio 2024 a

Della rottura tra Chiara Ferragni e Fedez ne parlano più o meno tutti, ma Giuseppe Cruciani non ne può già più e pone un "freno" agli ascoltatori de La Zanzara, il programma che conduce su Radio 24. Nell’ultima puntata il giornalista mette subito le cose in chiaro: “Ragazzi, io vi proibisco da oggi di parlare della separazione tra Fedez e la Ferragni. Presunta o vera, non me ne frega un ca**o". E ancora: "Sono ca**i loro, non mi interessa. Quelli che parlano di grandi romanzi popolari tra le coppie, non mi interessa".

Detto questo, Cruciani sottolinea un altro aspetto della vicenda che le interviste più o meno ampie che i Ferragnez, ognun per sé, hanno oscurato. Ossia della diffida del Codacons a Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio sul Nove che domenica 3 marzo ospiterà proprio Chiara Ferragni. L'associazione di consumatori lamenta che non è accettabile intervistare una persona indagata di un reato come la truffa aggravata per il caso dei pandori. "C’è un fatto: i signori del Codacons, un’associazione che dovrebbe difendere in teoria gli interessi dei consumatori, vogliono bloccare una trasmissione. Chiedono il sequestro della trasmissione di Fazio che farà un’intervista alla signora Ferragni il prossimo 3 marzo se non ci sarà un contraddittorio perché da sola non può parlare. Ma voi siete matti. Viva la libertà di parola per chiunque, per chiunque", tuona il conduttore.

Ferragni intanto ha già parlato, con una lunga intervista al Corriere della sera, realizzata prima dello scoop di Dagospia sulla crisi matrimoniale, in cui parla del famoso "errore di comunicazione" e denuncia di essere finita nella "gogna mediatica".