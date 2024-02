Ferragni e Fedez "uguali". Il dettaglio sui "numeri" che scatena Lucarelli

24 febbraio 2024 a

I nomi di Chiara Ferragni e di Fedez dominano la maggior parte dei contenuti presenti in rete. Il motivo? Da giorni non si parla d'altro: la coppia più amata del mondo dei social potrebbe aver scritto la parola fine e aver deciso di rompere definitivamente. Ma non è tutto. Oggi il Corriere della Sera ha pubblicato l'intervista all'influencer, che è finita così ancora sotto ai riflettori di tutti. Attraverso un lungo racconto, l'imprenditrice digitale ha ripercorso le tappe del caso Balocco e ha dichiarato che, in tutta questa bufera, la sua priorità sono i figli. Proprio contro le parole di Ferragni si è scatenata Selvaggia Lucarelli.

La strana versione di Ferragni sul "video di scuse" e sulla tuta grigia

La giornalista e giurata di Ballando con le stelle, attraverso un paio di storie pubblicate su Instagram, ha detto la sua sulla decisione dell'influencer di rompere il silenzio. "L'intervista a Ferragni è imbarazzante, ma tutto questo è ancora più imbarazzante. Per un attimo ho pensato che l'accaduto fosse servito a capire qualcosa. E invece è ancora una questione di numeri", ha affermato riferendosi a quanto scritto sui social dall'imprenditrice dopo aver comunicato ai follower dell'intervista. Ferragni, per ringraziare i sostenitori, si è detta felice dei risultati e dei click ottenuti. Lucarelli ha tirato in ballo anche Fedez, che qualche giorno fa ha confessato di essere orgoglioso del successo di Muschio Selvaggio, il suo podcast: "Alla fine sono uguali. Non importa chi sei e cosa hai fatto, ma in quanti parlano di te", ha aggiunto la giornalista.