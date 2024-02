Chiara Ferragni e Fedez, "escalation nella crisi". Cosa sa Candida Morvillo

24 febbraio 2024 a

Una ritratto di Chiara Ferragni con tante luci e poche ombre quello fornito da Candida Morvillo a In altre parole, il programma condotto da Massimo Gramellini su La7 sabato 24 febbraio. La giornalista ha firmato insieme a Giuseppe Guastella l'intervista all'influencer e imprenditrice travolta dall'inchiesta nata dal pandoro-gate e da quella che sembra una crisi a tutti gli effetti con il marito, il rapper Fedez al secolo Federico Lucia.

Si parte proprio dalla crisi matrimoniale con Morvillo che invita tutti a evitare "il sarcasmo e lo schermo, perché per riuscire a immaginare che una coppia si inventi una crisi quando ci sono in mezzo anche dei bambini bisogna avere non dico fantasia, ma anche una sensibilità ai minimi termini". La giornalista racconta di avere avuto davanti "una donna con una grande forza, con un grande coraggio e sicuramente con una crisi in corso come ci possono essere in tutte le famiglie". L'intervista, tuttavia, è stata realizzata giorni prima dello scoop di Dagospia su Fedez che era andato via di casa.

"Le parole che Chiara ha usato per raccontare questa crisi che erano a mio avviso di massima protezione verso la famiglia", afferma Morvillo. La giornalista commenta poi l'obiezione che spesso viene fatta quando i Feragnez invocano la privacy: "Io mi chiedo: ma quando abbiamo perso completamente di vista il senso dell'umanità? Mica sono solo i Ferragnez la mattina mettono la loro colazione sui social, i giochi dei bambini al parco e le vacanze con il fidanzato o con il marito - argomenta Morvillo - Quanti milioni di Italiani lo fanno?".

Qualcuno lamenta che sulla vicenda giudiziaria Ferragni continui a non fornire tutte le spiegazioni. Nell'intervista, ricorda Gramellini, l'imprenditrice torna sull'"errore di comunicazione" e imputa eventuali sbagli alla poca esperienza sua e dello staff. "Quello che è successo lo accerteranno i magistrati, il tema è che lei pone è quello della buona fede - continua Morvillo - e racconta un dettaglio che finora era inedito". A cosa si riferisce? "Lei dice: 'Attenzione, se non ci fosse stata una mia richiesta, una mia specifica clausola contrattuale, quella beneficenza forse non sarebbe stata fatta'. Cioè, lei dice: 'io stavo facendo con Balocco un la sponsorizzazione, un'operazione commerciale per promuovere il pandoro. Siccome ho sempre pensato che quando fai la beneficenza e loro racconti crei un effetto emulazione, quando ho potuto, ingenuamente, ho sempre cercato di aggiungere una piccola parte di beneficenza'". Versione che è stata contestata da più parti, sia per la consistenza della beneficenza stessa sia perché la comunicazione delle campagne charity per chi fa dell'immagine personale il proprio asset economico è un valore aggiunto.

Detto questo, si passa alla Ferragni più "personale": la giornalista ha detto di aver visto una donna dotata di "grande forza di carattere in una giornata che doveva essere per lei fra le più difficili della sua vita", anche " nel giorno in cui l'abbiamo incontrata non sapevamo che la crisi con il marito aveva avuto un'escalation tale come quella che poi è stata raccontata successivamente sui giornali". Nonostante tutto "aveva una determinazione e una serenità rare in una giovane donna che si trova, come abbiamo letto, con un marito che è uscito di casa". Come finirà con Fedez? "La mia sensazione è che all'interno di una coppia giovane, esposta, innamorata e comunque burrascosa, ci sta anche che il marito esca di casa e poi ritorni, poi riesca. Ma non si sa come va a finire". Chiuso il capitolo, la telenovela The Ferragnez continua. Domenica 3 marzo, nel salotto di Fabio Fazio...