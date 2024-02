Guerra in Ucraina, Al Bano vuole un doppio concerto della pace a Mosca e Kiev

22 febbraio 2024 a

«Sono pronto per esibirmi in un ‘Concerto della Pace’. Ho cantato più volte, sia in Russia sia in Ucraina, a Mosca come a Kiev e in tante altre località. E non vedo l’ora di tornare in quei luoghi e fra quella bellissima gente». È la speranza e anche il proposito personale che esprime Al Bano, intervistato dall’Adnkronos a due anni dallo scoppio del conflitto causato dalla invasione russa in territorio ucraino. «Sogno un simile concerto, un concerto doppio nella Piazza Rossa di Mosca davanti al Cremlino e nella piazza principale di Kiev...». Rivela poi Al Bano: «Ho già ricevuto diversi inviti, per ora soltanto dalla Russia e non dall’Ucraina. Io amo il popolo russo, ma prendo le distanze da chi ha voluto iniziare questa assurda guerra - tiene a specificare -. Mi sto già allenando da tempo per questo concerto, aspetto la fine di questa maledetta guerra e il momento in cui si potrà tornare a cantare. Io sarò sicuramente in prima linea in un Concerto della Pace».

L’artista pugliese lancia un messaggio distensivo tra le due nazioni: «Mi unisco alla voce di tutto il mondo, all’auspicio internazionale che chiede pace tra Russia e Ucraina, perché una cosa è certa, questa guerra farà male a chi la perderà ma anche a chi la vincerà. E fa male a tutti coloro, noi compresi, che sono costretti ad assistere a questa ennesima tragedia per l’umanità, a questa esaltazione della violenza e della morte, che porta soltanto disgrazie, lutti e rovine».