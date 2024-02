Joe Biden non si tiene: "Putin? Un pazzo figlio di p...", la frase alla raccolta fondi

22 febbraio 2024 a

a

a

Il presidente russo Vladimir Putin è un "pazzo figlio di p...". Così lo ha dfinito il presidente americano Joe Biden durante una raccolta fondi per la sua campagna a San Francisco. Biden, secondo i media americani, stava parlando del cambiamento climatico quando ha detto, utilizzando l’acronimo ’sob’ che rimanda all'espressione offensiva, "Abbiamo un pazzo figlio di p... come Putin ed altri, e dobbiamo sempre preoccuparci del conflitto nucleare, ma la minaccia esistenziale per l’umanità è il clima".

L'idolo della sinistra Biden imita Trump: maxi-divieto per i migranti

Non è la prima volta che Biden usa questa espressione. Nel gennaio 2022 aveva usato lo stesso termine offensivo, mentre aveva il microfono accesso, nei confronti di un giornalista di Fox News accreditato alla Casa Bianca. Durante l’evento il presidente ha attaccato anche il suo predecessore, Donald Trump, per essersi paragonato al leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, morto la settimana scorsa in una prigione artica. "Alcune delle cose che quest’uomo ha detto, come paragonarsi a Navalny e dire che, poiché il nostro Paese è diventato comunista, è stato perseguitato proprio come Navalny, Non so da dove diavolo vengano - ha dichiarato -Se fossi stato qui 10-15 anni fa e avessi detto una cosa del genere, tutti avrebbero pensato che dovevo essere ricoverato. Sono sbalordito".