Domenica In, Mara Venier: "Mai in 30 anni", schiaffo alla sinistra

La puntata di Domenica In del 18 febbraio inizia sulle note di "Eh... già" di Vasco Rossi e il verso liberatorio "sono ancora qua". Una scelta, quella di Mara Venier, che nonè affatto casuale tanto che la conduttrice del programma di Rai 1 lo dice chiaro e tondoin apertura di trasmissione: "Sono ancora qua. Siamo tornati a casa, sono nel mio studio dopo la meravigliosa trasferta sanremese", afferma Zia Mara dopo le polemiche che l'hanno coinvolta dopo il Festival di Sanremo per aver interrotto le digressioni sui migranti di Dargen D'Amico e per aver letto il comunicato dell'ad Rai Roberto Sergio su Ghali dicendo "siamo tutti d'accordo". Due episodi che avevano fatto parlare anche la politica e cavalcati, com'era prevedibile, dalla sinistra.

La risposta alle polemiche è arrivata nel corso della puntata di Domenica In, quando Gigliola Cinquetti, vista anche lei sul palco dell'Ariston, che sta annunciando i sui prossimi impegni. "Qui si può dire tutto, sono 30 anni che qua da me si può dire tutto" sottolinea allora Venier che scandisce bene le parole come a dire, a buon intenditor... Insomma, il riferimento alle critiche ricevute per come ha gestito la vicenda è inequivocabile. Nessuna censura, "mai in 30 anni", tuona la conduttrice dipinta nei giorni scorsi addirittura come "vestale di Tele-Meloni".