Sabrina Ferilli toglie il freno a Domenica In: "Con otto giorni andiamo fuori dai..."

Una nuova puntata di Domenica In, nuovi incredibili ospiti. Dopo la puntata in diretta dall'Ariston, Mara Venier è tornata a Roma. Ospite attesissima Sabrina Ferilli. Mancava da dodici anni: ora l'attrice romana - affiancata da Massimo Ghini, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda per la regia di Fausto Brizzi - torna nella prima serata di Rai 1 con una serie che strizza l’occhio a due film che hanno fatto la storia del cinema - Viale del Tramonto ed Eva contro Eva - e a una serie di grande successo come la francese ’Call My Agent’. È la serie tv Gloria, in onda lunedì 19 febbraio e poi 26 e 27 febbraio su Rai 1, che gioca sui toni del divertimento proponendo però anche un monito importante sui pericoli della fama a tutti i costi e del voyeurismo a mezzo social. E proprio nello studio della trasmissione pomeridiana Ferilli ha voluto presentare questo suo nuovo progetto. Una scena, tra le tante, ha attirato l'attenzione degli utenti che hanno iniziato a pubblicare il video sui social.

Sergio Assisi, al fianco dell'attrice, ha ripetuto ai telespettatori le date da segnare sul calendario nel caso in cui volessero seguire la serie tv Gloria. Ma a quel punto Sabrina Ferilli è intervenuta e ha stoppato il collega, concedendosi una battuta che ha suscitato l'ilarità dei presenti. "Con otto giorni andiamo fuori dai co****ni", ha detto l'attrice. Mara Venier, amica dell'ospite, non ha trattenuto le risate. "Dai?", ha chiesto scherzando Assisi. E lei ha risposto: "Dai mar**i". Ancora grandi risate del pubblico e boato in studio.