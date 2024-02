Elisabetta Gregoraci, che stoccata su Ilary Blasi: "Lei a Battiti Live?", gelo in tv

Alice Antico 17 febbraio 2024 a

La conduzione di“Battiti Live” passerà da Elisabetta Gregoraci a Ilary Blasi? La domanda è tra le più gettonate nel gossip tv degli ultimi tempi, ed è stata posta direttamente alla stessa Gregoraci, nel programma Rai “Tv talk”. Facendo un passo indietro, Piersilvio Berlusconi, quando ci fu il decisivo cambio di rotta per i palinsesti Mediaset, aveva detto: “Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi”. “Ci piace iniziare a lavorare con lei su una nuova fase di carriera legata all’intrattenimento puro”, aveva poi aggiunto, quasi a sottolineare che non si trattava di un contentino. La Gregoraci non ha preso bene questa novità tanto che, durante “Tv talk”, alla domanda di un analista del programma: “Ha qualche consiglio da dare a Ilary?”, lei ha replicato contrariata: “In realtà non ho ancora nessun tipo di conferma ufficiale a riguardo, quindi non posso aggiungere altro”. “Ah! Questa è una notizia!”, ha commentato poi l’analista.

Ilary, dal canto suo, non sarà più la conduttrice de “L'Isola dei Famosi”, come è già stato ufficializzato. Difatti, dopo tre edizioni, la Blasi lascia il suo posto a Vladimir Luxuria. Anche in questo caso a dare la notizia è stato Pier Silvio Berlusconi, nel corso di un incontro con la stampa, in cui ha anche dichiarato pubblicamente che per Ilary è in serbo la conduzione del programma musicale di Italia 1 “Battiti Live”. Una scelta alquanto difficile da capire, questa, al punto che il popolo del web ha pensato a un ‘declassamento’ come unica spiegazione possibile.