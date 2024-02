Sonia Bruganelli, "l'ho fatto": la foto dopo l'intervento al viso

16 febbraio 2024 a

Grandi cambiamenti per Sonia Bruganelli. Prima la fine del matrimonio con Paolo Bonolis, poi il ritorno in tv in qualità di opinionista, ora un piccolo intervento. L'imprenditrice ha deciso di ricorrere alla chirurgia per far rimuovere dal suo viso un neo. Neo a cui tutti i suoi sostenitori erano abituati. Era quasi un suo tratto distintivo, insomma. Sebbene la vip non abbia mai definito il porro "difetto", non ha però nascosto di non amarlo.

"Sempre con questa storia... me lo leverò, ma solo perché mi appesantisce la bocca e il mio truccatore non riesce ad allargarla": così aveva risposto qualche tempo fa agli haters che le puntavano il dito contro proprio per il neo sopra al labbro superiore. Ora l'imprenditrice è passata dalle parole ai fatti. Quale occasione migliore di quello che sui media hanno anticipato, il grande ritorno in prima serata con L'Isola dei famosi? "Solo i coraggiosi. Ops, l'ho fatto", ha scritto lei, postando la prima foto dopo l'intervento.