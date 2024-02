Sanremo 2024, de Magistris lancia la bordata: "Su Geolier rigurgito antinapoletano"

10 febbraio 2024 a

a

a

Il caso Geolier arriva anche nelle stanze della politica. I fischi all'Ariston non sono passati inosservati e perfino la politica decide di prendere posizione. È il caso del sindaco di Napoli che, sul comportamento del pubblico dopo la serata delle cover ci va giù pesante.

"Sfida a due": la sentenza dei bookmaker. C'è l'incognita Annalisa

«Geolier ha vinto attraverso il voto. Punto. La sua musica può piacere o non piacere ma i fischi e l’uscita di una parte del pubblico dall’Ariston a Sanremo sono vergognosi. Si deve comunque portare rispetto e ammirazione per un ragazzo che, con innegabile talento, dalla periferia di Napoli, si è affermato con una forza e una potenza senza precedenti. Dal pubblico di Sanremo un rigurgito antinapoletano che sarà puntualmente rispedito al mittente». È quanto riferisce in una nota l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.