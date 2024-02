Sanremo 2024, Geolier tra trionfo e sgomento. Siani lo difende: "Dei fischi rimarrà..."

10 febbraio 2024 a

Continua l'ascesa del rapper napoletano Geolier, che dopo aver vinto la seconda serata del Festival di Sanremo, fa sua anche la serata cover con 'Strade', cantata insieme a Luchè, Guè e Gigi d'Alessio. Un successo accolto freddamente dal pubblico in sala, che ha riservato sonori fischi dopo l'annuncio della vittoria dell'artista campano. Della reazione della platea e della galleria dell'Ariston si sta discutendo molto sui social, dove molti personaggi del mondo dello spettacolo stanno puntando il dito contro chi non ha rispettato l'artista che ha trionfato. Tra questi anche Alessandro Siani, celebre attore napoletano. Attraverso una lettera inviata a Fanpage.it, il regista ha voluto incoraggiare Geolier.

"Sala stampa, televoto e radio hanno decretato il successo di Geolier. E, come dice dall'alto della sua infinita esperienza Gigi D'Alessio, «non tutti possono essere d'accordo e anche questo è Sanremo!». Chi ti sostiene e chi la pensa diversamente. È la vita", ha premesso Siani, che poi, però, ha battuto idealmente il cinque al ragazzo: "Ma intanto penso che il sogno di un giovane ventenne napoletano di nome Emanuele continua! E che per lui non è importante arrivare al primo posto ma esserci, vivere di musica, saper accettare i fischi anche quando sembrano ingiusti e non esaltarsi mai per gli applausi anche quando sembrano giusti".

"Emanuele, tu hai l'amore di milioni di persone, hai il rispetto dei tuoi colleghi. E fai tanto, e in silenzio, per chi ha bisogno e ti chiede una mano…ti imbarazza anche se, e quando ti ringraziano. Da domani.. forse ti resterà appena un'eco dei fischi. Che ti serviranno a farti crescere e a fare meglio", ha continuato. "Ma sentirai ancora ancora più forte il rumore assordante di chi ti vuole bene semplicemente per quello che sei: un giovane ventenne napoletano di nome Emanuele", ha aggiunto.