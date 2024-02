Sanremo 2024, insulti a Geolier: la Rai si mobilita. "Basta hater"

10 febbraio 2024 a

Dopo la vittoria di Geolier, gli hater si sono scatenati anche sull’account social Sanremo Rai su X che non sono ancora stati moderati. «La materia è evidentemente complessa. La Rai si sta attrezzando per la modalità di moderazione, controllo e verifica. Condividiamo che si tratta di commenti non accettabili perché il risultato della serata delle cover e qualsivoglia risultato della finale va accettato così com’è». Così Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime time in conferenza stampa.

«Il pubblico che vota, così come le altre giurie, ha preferenze e valutazioni soggettive ma questo non deve inficiare il risultato finale. Nessun commento può essere accettato se va oltre il limite», ha aggiunto.