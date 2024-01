È sempre Cartabianca, Corona gela Berlinguer: "Sono stufo. Mollo tutto"

23 gennaio 2024 a

a

a

Anche questa sera ad aprire la puntata di È sempre Cartabianca è stato Mauro Corona, ospite fisso di Bianca Berlinguer. Già la scorsa settimana, l'alpinista aveva comunicato in diretta l'intenzione di lasciare la televisione. "De Laurentiis mi ha querelato, medito di lasciare la tv", aveva detto, lasciando pubblico e conduttrice di stucco. Se qualcuno pensava che le parole del saggista fossero state pronunciate di getto, si sbagliava. Nell'ultimo appuntamento del programma, infatti, Corona è tornato sull'argomento e ha detto: "Non capisco quest'uomo potente, padrone di una squadra come il Napoli, che se la prende con un poveraccio come me. Non so neanche cosa ho detto. Siamo io e lei querelati da De Laurentiis". Poi l'affondo: "Una cosa che rasenta il ridicolo".

“Se loro sono innocenti...”. Corona non vuole sentire ragioni su Olindo e Rosa

Ma Mauro Corona ha continuato: "Sono cose che mi avviliscono perché ormai in televisione bisogna stare attenti a parlare come a caricare cartucce. Come quando andavo a caccia: un milligrammo in più di polvere e ti scoppiava la canna". Quindi il saggista ha ribadito la sua posizione: "Io non so se tornerò in televisione. Io sono stufo. Nonostante l'apparenza e l'arroganza, sono un uomo molto mite. Mi sto quasi stancando ed è probabile che molli tutto". "Finché ci sto io, lei non molla niente", ha replicato Bianca Berlinguer. "Sono desolato. Questo la dice lunga sulla necessità di porre attenzione. Sono stanco di correre rischi", ha concluso lui.