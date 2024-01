Mauro Corona gela Bianca Berlinguer: "Penso di lasciare la tv", che succede

17 gennaio 2024 a

a

a

Un inizio di puntata inatteso, un annuncio imprevedibile. Come ogni martedì, a È sempre Cartabianca il primo ad apparire quando il sipario si alza è Mauro Corona. All'alpinista Bianca Berlinguer riserva uno spazio fisso in cui poterlo interrogare sulle notizie più salienti della settimana. Sebbene di fatti di cronaca, di politica e di attualità su cui dibattere, ieri sera, ce ne fossero a sufficienza, lo scrittore ha scelto di sganciare subito una bomba e di intraprendere un discorso forse non presente in scaletta. "De Laurentiis mi ha querelato, medito di lasciare la tv", ha detto senza girarci tanto intorno. Poi ha approfondito quanto dichiarato: "Io tifo per il Milan, ma quando il Napoli ha vinto lo scudetto ho festeggiato. Scopro che il patron del Napoli, De Laurentiis, ci ha denunciato entrambi, me e lei. Mi ha chiamato l'avvocato, a ottobre dovremo andare in udienza in tribunale". Non è mancata una buona dose di ironia: "Se ci mettono dentro, spero ci mettano nella stessa cella", ha aggiunto, rivolgendosi alla giornalista.

Cortellesi e le favole sessiste, Corona sbotta: "Ridicolo, se non pietoso"

"Non so nemmeno che cosa ho fatto. In passato ammiravo quest'uomo perché l'ho sentito inveire contro un giornalista. Speravo mi sfidasse a duello, invece... Continuerò a simpatizzare per il Napoli, ma ci sono rimasto male. Medito di andarmene via dalla tv", ha raccontato e poi ribadito il suo pensiero lo scultore, lasciando così i telespettatori un po' di sasso. "È triste andare a dormire pensando a cosa dire o non dire perché si rischia una querela. Io sono un uomo onesto ma irruento, comincio a essere stanco e amareggiato di dover centellinare ogni parola. Sono molto a rischio, vediamo di finire quest'anno e poi vediamo... ", ha continuato, ammettendo appunto di sentire gli effetti negativi dell'esposizione televisiva. Parole, quelle di Mauro Corona, che hanno gelato Bianca Berlinguer e che hanno creato stupore tra il pubblico.