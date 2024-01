Kate Middleton ricoverata, "intervento addominale riuscito": che succede

17 gennaio 2024 a

La principessa del Galles, Kate Middleton, è ricoverata in ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale programmato. Lo ha annunciato oggi Kensington Palace. Lo riportano i media inglesi. "Sua Altezza Reale la Principessa del Galles è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale programmato", ha affermato un portavoce. "L'intervento ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai dieci ai quattordici giorni, prima di tornare a casa per continuare la guarigione", ha aggiunto. Secondo gli attuali pareri medici, difficilmente la principessa tornerà alle sue funzioni pubbliche prima di Pasqua.

Quasi una decina di giorni fa, il 9 gennaio, Kate ha compiuto 42 anni. Il re Carlo e la regina Camilla le hanno fatto gli auguri pubblicando sull'account ufficiale della famiglia reale una foto inedita della principessa all'incoronazione del suocero. "Auguriamo alla principessa del Galles un felice compleanno oggi!", si legge nel post. Secondo il Daily Mail, la futura regina ha festeggiato in modo sobrio con il marito, il principe William, e i figli George, 10, Charlotte, 8, e Louis, 5, nella casa a Windsor. Alle 13, ora locale, le campane dell'Abbazia di Westminster hanno suonato a festa per omaggiare la festeggiata. Mentre William di solito regala alla moglie gioielli per il suo compleanno, il tabloid britannico ha riportato che il re potrebbe aver regalato alla nuora "una promozione per celebrare questo traguardo".