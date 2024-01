Meghan Markle, altri guai in vista per la famiglia reale: l'ultima mossa della discordia

10 gennaio 2024 a

Anche Meghan Markle scriverà il suo libro di memorie dopo ’Sparè del marito, il principe Harry. Il duca di Sussex ha pubblicato il proprio libro di memorie, in cui parlava della sua faida con la famiglia reale, nel gennaio 2023. A un anno di distanza, dunque - scrive il Mirror - anche Meghan, che ha già pubblicato il libro per bambini ‘The Bench’, sembra destinata a seguire le orme del marito con, teme Buckingham Palace, nuove ed esplosive rivelazioni sulla royal family. Il volume, secondo un commentatore reale, potrebbe puntare i riflettori su Kate Middleton, il principe William e re Carlo. Per il tabloid britannico, tuttavia, se Meghan «ha piena intenzione» di pubblicare il suo libro di memorie dopo il successo di ‘Spare’, è anche vero che il suo libro potrebbe non arrivare sugli scaffali per molto tempo. L’ex star di Suits ha suscitato l’interesse di numerosi editori, ma il commentatore reale Neil Sean ha affermato che a Meghan è stato chiesto di produrre tre capitoli prima di ricevere qualsiasi pagamento.

«Alcuni editori hanno mostrato interesse - ha sottolineato l’esperto - sentono di poter guadagnare, ma c’è la questione dei soldi che dovrebbero investire. Potete immaginare l’umiliazione quando hanno detto che gli sarebbe piaciuto vedere prima almeno tre capitoli per capire come la storia si sviluppa?». Parlando sul suo canale YouTube, Sean ha spiegato: «Nel mondo dell’editoria, questo significa una cosa. Vogliono vedere se hai una storia degna di nota. Il punto è che non possono fidarsi di dare qualcosa a un editore senza la massima sicurezza, perché potrebbe trapelare qualcosa e quindi l’intero affare sarebbe rovinato». L’esperta di pubbliche relazioni Mayah Riaz ritiene che la famiglia reale potrebbe avere delle preoccupazioni per il libro di memorie di Meghan. Parlando al Mirror si è espressa così: «Mi aspetto che la notizia di un presunto libro di memorie possa rappresentare una preoccupazione per la famiglia reale e il suo team di pubbliche relazioni».

Tuttavia, Riaz ritiene che le paure della famiglia reale «non siano fondate», poiché Meghan si concentrerà su parti della sua vita che i fan non conoscono. «Non penso che sarà esplosivo come potremmo pensare. Harry e Meghan hanno entrambi detto che non parleranno della famiglia reale. Sentono di aver detto ciò di cui avevano bisogno nell’intervista a Oprah Winfrey e nella serie di Netflix. Meghan ha avuto una vita e una carriera prima di entrare nella famiglia reale. Se è vero che sta scrivendo un libro di memorie, allora includerà dettagli sugli inizi della sua carriera e della sua vita nella famiglia reale». Secondo l’esperta, Meghan scriverà della sua infanzia e della sua relazione con il padre Thomas Markle. Secondo altre speculazioni, Meghan potrebbe parlare apertamente della sua relazione problematica con la principessa di Galles se pubblicasse il suo libro di memorie.