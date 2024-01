Kate Middleton, regalo clamoroso di re Carlo: come la soprenderà

09 gennaio 2024 a

Oggi Kate Middleton, la moglie del principe d'Inghilterra, compie 42 anni. La futura regina ha deciso di festeggiare a porte chiuse, con un party in famiglia nella residenza a Windsor insieme ai figli George, Charlotte e Louis, al marito William, al loro cane cocker spaniel Orla e ai genitori. L'organizzazione della celebrazione sembra sia stata affidata a Carole Middleton, che si è impegnata con gli addobbi e le cartoline di auguri e ha chiesto aiuto ai piccoli di casa. Grande attesa per il regalo da parte di re Carlo, che sembra abbia un piano davvero speciale per sorprendere la nuora.

È forse arrivato il tempo della rivalsa per Kate Middleton? Secondo le ultime indiscrezioni, re Carlo avrebbe pianificato di conferirle il titolo di Dama dell’Ordine della Giarrettiera. Si tratterebbe di un riconoscimento prestigioso e molto ambito. “Saranno a Windsor, visto che i bambini stanno per riprendere la scuola, quindi ci sarà solo la famiglia. Ma a dire il vero è ciò che piace (a Kate, ndr)”, ha rivelato una fonte al Daily Mail. Per l'occasione, il monarca ha pubblicato sui profili social della royal family uno scatto della principessa, fatto dal ffotografo Chris Jackson durante l’incoronazione dello scorso 6 maggio. Nella foto Kate, avvolta nel suo mantello blu e scarlatto del Royal Victorian Order, è sorridente. Accanto a lei è facile riconoscere Sua Maestà.

Come sopra anticipato, almeno stando a quanto filtra, il re avrebbe pensato di stupire Kate con un regalo non materiale: il titolo di Royal Lady of the Order of the Garter. L’Ordine della Giarrettiera è il più antico e importante di Gran Bretagna. Venne creato da Edoardo III nel 1348 e solo il sovrano in carica, che è anche il Capo dell’Ordine, può concedere il titolo di Cavaliere o di Dama dell’Ordine. La futura regina entrebbe a far parte dell'ordine e sarebbe una dei 24 selezionati.