Chiara Ferragni scaricata da tutti? L'ultimo brand che pensa al divorzio

Dopo Safilo, Coca Cola e le lamentele dei venditori dei gioielli Morellato ecco un altro marchio che pensa di divorziare da Chiara Ferragni. Si tratta, come riferisce Repubblica, di Monnalisa, azienda che produce abiti da bambini ed ha sede in Toscana. “Stiamo facendo valutazioni riguardo la possibilità se continuare o interrompere la collaborazione con Ferragni. Una decisione non è ancora stata presa, ma stiamo valutando la cosa. Siamo un’azienda quotata in borsa e dobbiamo prima valutare con il nostro Cda il da farsi. Le feste di Natale hanno rallentato un po’ questo processo”, l’intervento della Creative Director del brand Barbara Bertocci. Un nuovo temporale dopo la multa da oltre un milione di euro comminata dall’Antitrust per il pandoro-gate e il caso della beneficenza nel legame con Balocco.

Secondo il quotidiano l’accordo con l’influencer ha una durata fino al 2025, ma, dice ancora Bertocci, “esistono delle clausole particolari nel nostro contratto”. “Clausole particolari che potrebbero far pensare alla possibilità di rescindere prima del termine, nonostante ancora una decisione non ci sia stata, il contratto con Ferragni”, l’analisi di Repubblica. La crisi nera per Ferragni non accenna a placarsi.