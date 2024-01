Chiara Ferragni, caso da collezione: pandori e bambole in vendita a prezzi esorbitanti

06 gennaio 2024 a

Chi ha in casa un pandoro Balocco Pink Christmas by Chiara Ferragni o una bambola Trudi Limited edition con le fattezze dell'influencer finita nel charity-gate adesso ci prova: sui siti di compravendita online tra privati gli oggetti dello "scandalo" sono proposti a centinaia e migliaia di euro. Insomma, è il caso più chiacchierato a cavallo tra il 2023 e il 2024 e alcuni di coloro che si trovano in possesso del pandoro per il quale è scattata la maxi-multa dell'Antitrust e degli altri prodotti griffati Ferragni - anche le uova di Pasqua - cerca di monetizzare. Non è affatto sicuro che ci riesca, va da sé, ma intanto ecco che su Ebay e Subito.it spuntano le offerte, molte delle quali pubblicate tra la fine di dicembre e i primi giorni di gennaio 2024.

Sabato 6 gennaio la Verità ha rivelato che i magistrati di Milano che indagano sulla beneficenza legata al pandoro Balocco stanno svolgendo delle verifiche sulla bambola venduta tempo fa dal sito di Chiara Ferragni, e sono già spuntate le offerte chi spera di far fruttare il tesoretto. Intanto TBS crew Srl, società controllata dall'influencer, ha diffuso una nota per precisare "che i ricavi derivanti dalle vendite di tale bambola avvenute tramite l’e-commerce The Blonde Salad, al netto delle commissioni di vendita pagate da TBS al provider esterno che gestiva la piattaforma e-commerce, sono stati donati all’associazione Stomp Out Bullying nel luglio 2019" e che "il tutto è avvenuto, quindi, totalmente in linea con quanto comunicato sul canale Instagram di Chiara Ferragni e sugli altri riconducibili a TBS Crew Srl", specificando altresì che "l’impegno a favore di Stomp Out Bullying - come dichiarato nei materiali di comunicazione - esclusivamente le vendite delle bambole fatte sul canale e-commerce diretto e non anche su altri canali gestiti da terzi".

Ma a quali prezzi vengono proposti i memorabilia legati alla galassia Ferragni? La bambola Trudi Limited edition su Ebay e Subito viene venduta tra gli 80 e i 250 euro, ma c'è anche chi spera nel colpo grosso sparando la cifra di 2mila euro (nei negozi online di giocattoli tuttavia si trova a poche decine di euro...).Il pandoro Balocco Pink Christmas by Chiara Ferragni invece viene proposto dai 100 ai 400 euro. Bei soldi, basta trovare l'acquirente...