Ferragni torna social, ma c'è una strategia: "Immagine di donna e madre"

Dopo un lungo e assordante silenzio, Chiara Ferragni è tornata sui social. Una foto, un messaggio di scuse e di ringraziamenti a chi l'ha criticata in maniera costruttiva. Poi, piccoli assaggi di quotidianità. I figli Leone e Vittoria, la cagnolina Paloma. Insomma, l'influencer è tornata sì, ma lo sta facendo secondo quanto, probabilmente, le è stato consigliato da chi ne sa di più. D'altronde il pandoro-gate l'ha travolta e uscire da questo rumoroso caso non sarà semplice. L'emorragia di follower così come i passi indietro fatti dalle aziende con le quali collaborava (l'ultima è Coca Cola) richiederanno tempo e impegno. Alcuni scatti al parco, il fermo immagine che congela ritratti di famiglia: questo è quanto apparso sulle storie Instagram dell'imprenditrice digitale. Il motivo? A spiegarlo a Fanpage.it è Andrea Polo, autore di libri sulla comunicazione.

"Da osservatore esterno che fa questo lavoro vedo una mano molto professionale nella gestione: immagino che non sia una comunicazione improvvisata, ma gestita in maniera intelligente. Bisogna aspettare, ma presumibilmente i prossimi step saranno concordati tra il team allargato: di comunicazione e legale (visto che si sta parlando anche di contratti cancellati o sospesi). Per ricostruire l'immagine di imprenditrice e donna è ripartita dalla base. Il primo passo è affidarsi a un team di professionisti. È stata brava nel non farsi travolgere: si è fermata, ha resettato ed è ripartita. Ed è ripartita con un messaggio in cui si è rivolta a chi l'ha supportata. Ma ha fatto anche un'altra cosa intelligente: ringraziare chi le ha fatto critiche costruttive, chi ha espresso un'opinione in maniera pacata. È come dire: sì ho sbagliato, grazie a chi me lo ha fatto notare con educazione", ha detto l'esperto.

"Probabilmente vedremo una serie di post ancora tranquilli, legati alla quotidianità, rispetto alla imprenditorialità", ha previsto Polo. E il perchè è forse già abbastanza dibattuto: "Lei è una donna forte, ma una sofferenza psichica l'ha vissuta. C'è stato un terremoto nei confronti della sua immagine, che ha fatto seguito ad altre vicende del corso dell'anno. Sta riportando un'immagine di donna e madre, che tra l'altro agli italiani piace tanto. Portare immagini di ricostruzione, ripartendo dalla famiglia, ha un senso: fare in modo che le persone si dimentichino ciò che è successo. C'è anche un aspetto psicologico: se arriva una cattiva impressione io devo dimostrare almeno una decina di cose positive, per far cambiare l'opinione da parte degli altri. Lei non sta perdendo solo follower, ma anche sponsor e fonti di guadagno. La ripartenza passa ricreando l'immagine della famiglia. C'è l'idea che una persona come la Ferragni sia fredda e senza emotività: ma è una persona come tante altre. I dolori psichici li vive, si vede che c'è un dolore da superare", ha concluso.