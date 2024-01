Ferragni finisce nella vignetta di Natangelo della Befana: "Mamma quei pandori..."

05 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni è ormai da settimane al centro dell'attenzione dei giornali e dei media. Il motivo? Il pandoro-gate, certo. Ma anche l'allargamento dell'inchiesta alle uova di Pasqua, l'emorragia di follower e le aziende con le quali collabora, che piano piano si stanno sottraendo agli accordi. Oggi è stato il giorno di Coca Cola. La società, pur avendo ammesso di aver già girato insieme all'influencer degli spot, ha congelato la pubblicità che, per adesso, non verrà lanciata. L'imprenditrice digitale più seguita d'Italia, però, è finita anche nel mirino del vignettista Mario Natangelo che, sui suoi profli ufficiali, ha diffuso il risultato del suo ultimo lavoro.

Come anticipato, protagonista della vignetta è Chiara Ferragni. L'influencer è stata ritratta con un'espressione poco fraintendibile. Sopracciglio alzato, braccia incrociate. L'imprenditrice digitale è visibilmente arrabbiata. A parlarle è il figlio Leone. "Mammina...Ehm...perché la Befana ci ha portato tutti questi pandori?", domanda il bambino, immerso in questo mare di dolci natalizi griffati. Riponde l'influencer: "Perché non li ha comparti nessuno", dice. Poi aggiunge: "Quindi questi ci stanno e questi vi mangiate". "Fate i buoni": così ha commentato la vignetta Natangelo sui social.