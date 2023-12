È sempre Cartabianca, “una buffonata”. Orsini show contro Biden e la stampa

Francesco Forgione 13 dicembre 2023 a

Nel talk show “È sempre Cartabianca” in onda su Rete 4 e condotto da Bianca Berlinguer, il tema principale riguarda la critica mossa da Joe Biden verso i comportamenti di Israele nella guerra ad Hamas nella Striscia di Gaza. L’ospite del programma, il sociologo Alessandro Orsini, si scaglia contro il presidente degli Stati Uniti ed usa parole molto forti. “Questa storia è una buffonata, Biden ha posto il veto alla tregua” esordisce Orsini. Poi continua con una frase spiazzante: “Biden è per il massacro dei palestinesi, sta rifornendo Israele di missili, munizioni e bombe”. “Gli Usa - dice ancora - hanno posto il veto in seno al consiglio di sicurezza dell’Onu al cessate il fuoco. Questo vuol dire condannare a morte migliaia di bambini palestinesi”.

Il sociologo prosegue la sua accusa puntando il dito contro i media italiani: “Il sistema di informazione sulla politica internazionale è completamente corrotto. L’informazione italiana rappresenta Biden come una figura positiva, tutto ciò è una buffonata”. Berlinguer cerca di edulcorare la furia dialettica di Orsini dicendo: “Non è vero, ci sono anche fonti d’informazione che la raccontano in un altro modo”. Secondo l’esperto sociale, Joe Biden “lavora per il massacro dei palestinesi” e concludendo afferma, coinvolgendo Benjamin Netanyahu, che “il presidente degli Stati Uniti è un buffone alleato di un criminale di guerra, assassino e massacratore di bambini”. Per Orsini, Biden si mostra critico con Israele ma sotto banco finanzia la guerra contro Hamas favorendo la morte di migliaia di civili coinvolti nel conflitto.